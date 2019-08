© Copyright : DR

La criminalité recule à Tanger. C’est ce qui ressort de données exclusives, obtenues par Le360, pour les sept premiers mois de l’année en cours. Les détails.

Selon une source sécuritaire autorisée, la criminalité recule à Tanger, principale ville du Nord du royaume. Pour les sept premiers mois de l’année 2019, affirme notre source, les agressions au couteau, à des fins de vol à la tire, ont régressé de 2,4% par rapport à la même période en 2018. Quant aux vols avec violences, pour la même période, on indique une baisse de l’ordre de 4%.

Pour plus de détails, les services de sécurité, qui ont intensifié leur présence et leurs interventions dans les zones les plus caractérisées par l'insécurité de la ville, ont arrêté 10.220 individus en flagrant délit et dont 1.127 qui étaient en possession de couteaux, sans motif justifiant le port de ces armes. En outre, la police tangéroise a arrêté 4.362 personnes qui faisaient l’objet d'un mandat d’arrêt à l’échelle nationale.

«Il n’y a eu aucune marche de protestation contre l’insécurité, comme cela a été rapporté par certains médias en relation avec un crime survenu dans le quartier Béni Makada», explique notre source, qui affirme que ce quartier populaire fait l’objet d’une attention particulière de la part de la DGSN.

Dans ce seul quartier, affirme notre source, 3.289 personnes ont été arrêtées entre janvier et fin juillet 2019, dont 526 qui faisaient l’objet de mandats d’arrêt aux échelles locale et nationale.

La préfecture de police de Tanger explique en outre qu’elle est décidée à maintenir la même cadence et la même vigilance, pour sécuriser les biens et les personnes, en coordination avec la population et les associations de la société civile.