Kiosque360. L’affaire du scandale immobilier «Bab Darna» n’a pas encore livré tous ses secrets. Dans le cadre de l’enquête ouverte, de nouvelles arrestations ont été effectuées et un mandat de recherche a été lancé contre le directeur du Groupe. Les détails.

Au fur et à mesure que l’enquête sur l’affaire «Bab Darna» avance, de nouveaux rebondissements surgissent et de nouvelles arrestations sont effectuées par les autorités compétentes. Après l’arrestation du président fondateur du groupe immobilier «Bab Darna » le 21novembre dernier, puis de son comptable particulier, le Guinéen Mohamed Touré, deux nouveaux responsables de cette entreprise ont été interpellés par les services de sécurité, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du week-end des 7 et 8 décembre.



Ces personnes seraient accusées d’escroquerie, d’abus de confiance et de constitution de bande criminelle. Les nouveaux responsables arrêtés sont Hicham El Bouamrani, directeur commercial et Faila Othmane, un proche d’El Ouardi et associé unique d’une SARL, du nom de «Bab Darna Holding », créée le 18 octobre dernier, et au nom de laquelle El Ouardi émettait les chèques en bois remis aux réservataires lésés dans le cadre de cette affaire, comme l’avait rapporté Le360.

Les mis en cause ont été déférés devant le parquet compétent à Casablanca, indique le quotidien, précisant que le notaire, lui, a été entendu par les enquêteurs à la préfecture de police de Casablanca où il a été placé en garde à vue. D’ailleurs, poursuit le quotidien, les victimes accusent directement et ouvertement ce notaire choisi par El Ouardi pour assurer le rôle de dépositaire exclusif des contrats de réservation des projets fictifs de «Bab Darna», d’être complice dans cette escroquerie.



Le quotidien rappelle enfin qu’environ douze projets immobiliers «fictifs», tous standings confondus, ont été commercialisés par le groupe «Bab Darna» ces deux dernières années. El Ouardi et ses multiples sociétés immobilières ne détiennent aucun des terrains sur lesquels devaient être bâtis ces projets, laissant ainsi sur le carreau plus de 1200 réservataires. Des estimations font savoir que le montant des avances non restituées par le groupe «Bab Darna» s’élève à plus de 400 millions de dirhams.