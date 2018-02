© Copyright : DR

Kiosque360. L’Association marocaine de sexologie demande au ministère de la Santé de dispenser les médecins de la délivrance du certificat de virginité. L’acte, estime l’association, constitue une violation du secret professionnel et du droit des personnes à la protection des données personnelles.

L’Association marocaine de sexologie veut abolir le fameux certificat de virginité demandé aux jeunes filles avant le mariage. Pour ce faire, elle vient de saisir le ministère de la Santé, l’appelant à dispenser les médecins de cette "corvée", écrit le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition des 24 et 25 février. Citant l’urologue et enseignant à la faculté de médecine de Casablanca, le professeur Rachid Aboutaieb, le quotidien estime que cette demande est juridiquement fondée.

En effet, note le journal, le professeur Aboutaieb, également président de l’association, considère que le médecin est tenu, juridiquement et déontologiquement, de respecter le secret professionnel qui, selon la loi, couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession. Il s’agit également, affirme ce responsable associatif, de préserver la dignité et le droit du demandeur à la protection de ses données personnelles.

Les médecins, poursuit-il, sont soumis à de nombreuses contraintes, dont celle d’ausculter des jeunes filles obligées de se soumettre à cet exercice dégradant, afin de se faire délivrer ce certificat préalable à l’établissement de l’acte de mariage. Le médecin est dans ce cas contraint de violer le secret professionnel, car la loi et les règles de la déontologie prescrivent que seule la patiente a le droit d’être informée des résultats de son auscultation.

La question devient encore plus problématique, affirme le journal, dans les milieux rural et périurbain, puisque la jeune fille est souvent accompagnée par l’ensemble, sinon un grand nombre de membres de sa famille. Lesquels sont, bien sûr, tenus au courant des résultats de l’auscultation. C’est pour ces raisons, entre autres, conclut Al Ahdath Al Maghribia, que l’association souhaite que les médecins soient dispensés de délivrer ce certificat, qui ne fait d’ailleurs pas partie des documents légalement nécessaires, selon la loi marocaine, pour établir un acte de mariage. Cette demande ne concerne cependant pas, précise le journal, les cas d’expertise demandés par la justice et tout ce qui relève de la médecine légale.