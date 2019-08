© Copyright : DR

L'approvisionnement du marché en Levothyrox, médicament utilisé pour traiter les troubles de la thyroïde, est "stable", en particulier après l'arrivée "de quantités importantes et suffisantes" de ce médicament au cours des derniers jours, a assuré, vendredi à Béni Mellal, le ministre de la Santé.

Dans une déclaration à la MAP, en marge de la cérémonie de signature d’un protocole d’accord de partenariat et de coopération d’un montant de 912 millions de dirhams relatif au renforcement et à la réhabilitation des infrastructures de santé dans la région de Béni Mellal-Khénifra au titre de la période 2020-2024, Anas Doukkali a tenu à rassurer les citoyens sur la stabilité du marché national après sa réalimentation en quantités importantes et suffisantes de ce médicament ces derniers jours.

Le ministre a relevé que le marché a été approvisionné jeudi d’environ 240 mille nouvelles boîtes de ce médicaments, qui viennent s’ajouter aux 500 mille autres importées entre le 15 juillet et le 8 août.

Le ministère de la Santé avait signalé dans un communiqué que cette matière vitale importée, dont aucune alternative thérapeutique n’est actuellement disponible, avait enregistré une rupture de stock, faisant savoir que le ministère avait réagi dès les premiers instants, en coordination avec le fournisseur, pour contenir cette situation, en facilitant l’accès aux stocks de réserve bien que le Levothyrox fait partie des médicaments soumis à un contrôle rigoureux pour en assurer la disponibilité.

Dans ce contexte, le seul laboratoire au Maroc important ce médicament devrait recevoir 500 mille boîtes supplémentaires avec la fin du mois d’août, 700 mille en septembre et 400 mille en novembre, a également fait savoir Anas Doukkali, rappelant que ces quantités permettront d'assurer la consommation mensuelle nationale de ce médicament qui est de l’ordre de 300 mille boîtes et d’en garantir des stocks supplémentaires pour les mois à venir.

Par ailleurs, les services du ministère assurent un contrôle permanent de qualité pour garantir l'accès à ce médicament à tous les patients atteints de thyroïde, a-t-il assuré, ajoutant que ces services suivent de près la distribution de ce médicament dans toutes les pharmacies, afin d'éviter tout "traitement préférentiel " et en vue d’approvisionner le marché de manière suffisante et équilibrée.

L’absence de ce médicament sur le marché national au cours du mois de juin était en partie due à une hausse des demandes d’un certain nombre de patients d'acquérir ce médicament en grandes quantités dépassant leurs besoins mensuels et immédiats, surtout après l'annonce de rupture de stock de ce médicament, dont le prix ne dépasse pas 25 dirhams par boîte, a précisé le ministre.

Cette situation avait entraîné un certain déséquilibre sur le marché, surtout dans le contexte d'une rupture progressive de la distribution mondiale du Levothyrox au cours du mois de juin en particulier, a-t-il conclu.