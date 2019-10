© Copyright : DR

Kiosque360. L’opération s’inscrit dans le cadre de la campagne africaine pour des villes sans enfants livrés à la rue.

L’initiative a été lancée il y a quelques mois. Le Parquet général vient de lui donner corps en initiant, à Salé, la louable action de «ville sans enfants en situation de rue». Le Parquet donne ainsi le top de départ à une opération qui sera généralisée sur toutes les villes du royaume, nous apprend le quotidien arabophone Al Akhbar dans sa livraison de ce vendredi 18 octobre.

Cette décision a été prise à l’issue d’une réunion de la cellule de prise en charge des femmes et enfants victimes de violences au Tribunal de première instance de Salé. Elle vient matérialiser la circulaire du président du Parquet général datant du 11 février 2019 et portant sur un projet sociétal africain pour des villes sans enfants en situation rue. Ce projet avait été annoncé à Marrakech, sous haut patronage royal, le 24 novembre 2018.

Lors de ladite réunion, le Parquet a soulevé les avancées enregistrées en faveur de l’enfance au Maroc, notamment la ratification par le royaume de nombreuses conventions internationales. Face à cela, le Parquet n’a pas manqué de souligner le nombre impressionnant d'enfants en situation de rue à Salé. Et de s’interroger sur les raisons qui poussent ces enfants à quitter leur foyer, tout en relevant que, ce faisant, ils s’exposent à toutes formes de violences, abus sexuels et maladies.

La cellule précitée a ainsi décidé de passer à l’action, de descendre sur le terrain et lutter conte ce qui est devenu un véritable phénomène sociétal. Et elle n’est pas la seule, dans la mesure où de nombreux autres acteurs étaient présents à la réunion, à savoir les autorités locales, des représentants de la société civile, la Ligue Mohammedia des oulémas, ainsi que des représentants du ministère de l’Education nationale et du département de la Santé. Des représentants de la police judiciaire, des arrondissements de la sûreté nationale et de la gendarmerie royale étaient également au rendez-vous.

A rappeler que le Parquet général avait déjà adressé une note aux procureurs du roi et aux magistrats, les incitant à prendre toutes les mesures nécessaires pour que la capitale, Rabat, devienne une ville sans enfants livrés à la rue, en vue de la généralisation de cette nouvelle et salutaire politique sur tout le territoire national.