La brigade de la police judiciaire de Salé a procédé, samedi, à l’interpellation de quatre individus, dont deux aux antécédents judiciaires, pour leur implication présumée dans une affaire d’enlèvement, de séquestration et de demande de rançon.

Les services de la Sûreté nationale de la ville de Salé avaient reçu vendredi après-midi une plainte d’un citoyen accusant des inconnus d’avoir enlevé son fils âgé de 22 ans et de demander une rançon de 4.000 DH, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) qui précise que l'enquête diligentée a permis d'interpeller l’un des mis en cause en flagrant délit de réception de la rançon.

La poursuite des investigations a permis l’arrestation de trois autres individus présumés impliqués dans ces actes criminels et la libération de la victime qui était séquestrée dans une maison abandonnée et la saisie de deux couteaux, de comprimés psychotropes et de téléphones portables, ajoute le communiqué.

Les quatre prévenus ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet, a précisé la même source, notant que la victime a également fait l’objet d’une enquête judiciaire puisqu'il s’est avéré qu’elle aurait été impliquée dans une affaire de vol avec violence dont a été victime l’un des mis en cause.