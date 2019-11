© Copyright : DR

Les éléments du 13e arrondissement de police du district de Sala Al Jadida ont arrêté, hier soir, mardi 26 novembre, un individu, dans un état mental anormal, soupçonné d'avoir commis un homicide volontaire dont a été victime un enfant de 5 ans.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que le présumé coupable, âgé de 33 ans, a commis son crime en utilisant un couteau à larme rétractable saisi pour les besoins de l’enquête, à Hay El Baraka, au quartier Kariat Ouled Moussa à Sala Al Jadida, et ce pour des raisons illogiques que l’enquête tente de tirer au clair.

Le mis en cause a été remis à la brigade de la police judiciaire qui l'a placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer le mobile réel de ce crime, conclut le communiqué.