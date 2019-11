© Copyright : DR

L’association marocaine des sages-femmes prévoit d’organiser une manifestation mercredi 13 novembre 2019 devant le siège de la direction régionale du ministère de la Santé à Marrakech. Les manifestants se réuniront pour protester contre la situation précaire des sages-femmes. Les détails.

C’est devant le siège de la direction régionale du ministère de la Santé à Marrakech que l’association marocaine des sages-femmes prévoit d’organiser une manifestation le mercredi 13 novembre 2019. Le rassemblement a pour but de protester contre la situation précaire des sages-femmes.

Dans un communiqué, l’association exprime son «rejet total de la politique de dépannage appliquée par le ministère de la Santé à l’encontre de tous les cadres de santé, en particulier les sages-femmes».

Cette manifestation intervient après les poursuites judicaires à l’encontre de sages-femmes de l’hôpital Lalla Meryem de Larache.

Pour rappel, la mort d’une femme et de son fœtus à la maternité de l’hôpital Lalla Meryem de Larache, communément appelée «l’affaire Farah», a conduit un médecin et deux sages-femmes à comparaitre devant la justice pour non-assistance à personne en danger, homicide involontaire, négligence et non-respect de la réglementation et des lois, ainsi que pour discrimination, corruption et violences physique et psychologiques à l’encontre d’une femme enceinte.