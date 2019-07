© Copyright : DR

Kiosque360. La photo d’un homme, chaîne au cou et entouré de forces auxiliaires, a provoqué une forte indignation chez les internautes. La préfecture de Safi révèle qu’il s’agit d’un marchand ambulant qui, mécontent d’avoir été dégagé de la voie publique, a sciemment enroulé une chaîne à son cou.

Certains sites électroniques et des internautes ont relayé des photos légendées de faux commentaires prétendant que les forces de l’ordre de Safi auraient enchaîné un individu au niveau du cou. L’image de ce marchand ambulant, chaîne au cou et entouré par des éléments des forces auxiliaires, a suscité de grands débats et provoqué l’indignation d’un grand nombre d’observateurs à l’échelle locale et nationale. Selon des sources autorisées, l’homme en question aurait, depuis des semaines, incité les marchands ambulants à affronter les autorités publiques et à étaler leurs marchandises sur le boulevard, juste en face du marché “El Baraka”, situé dans le quartier “El Corse”.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du jeudi 1er août, que cet homme a même menacé de se suicider si les forces de l’ordre, qui menaient une campagne de libération du domaine public, ne le laissaient pas vendre sur la voie publique. Face à ces fausses allégations et afin d’éclairer l’opinion publique sur ce sujet, la préfecture de Safi tient à préciser que c’est le marchand ambulant qui s’est lui-même enchaîné à sa charrette. En recourant à ce stratagème, l’homme tentait d’entraver le travail de la commission locale chargée d’organiser les marchands ambulants et de libérer le domaine public. Cet incident s’est produit le samedi 27 juillet, à proximité du marché pilote «Al Baraka» situé dans le quartier «El Corse».

Le quotidien Al Akhbar a repris, dans son édition du jeudi 1er août, le même communiqué de la préfecture de Safi qui dément catégoriquement tout ce qui a été rapporté à ce sujet par certains sites et réseaux sociaux. Mieux encore, la mise au point des autorités locales révèle que l’intéressé a bénéficié d’une place dans le marché pilote, mais il a refusé de s’y installer en continuant à étaler sa marchandise sur la voie publique. Or, dès que la commission locale a commencé à libérer la voie publique, l’intéressé a pris la fuite car il faisait l’objet de poursuites judiciaires. Il s’est réfugié dans une pharmacie, avant d’être arrêté par les forces de l’ordre et remis aux autorités judiciaires compétentes sur instructions du parquet.

Il faut rappeler que la situation, dans ce quartier, s’était gravement envenimée il y a deux jours, quand un caïd et un Moqadem ont été pris à partie par des dizaines de marchands ambulants qui les ont violentés et volés. Ces actes d’insurrection ont éclaté quand le caïd du neuvième arrondissement, accompagné de ses collaborateurs et des forces auxiliaires, a dirigé une opération de libération de la voie publique. Très remontés, certains marchands ambulants ont encerclé le caïd avant que la situation ne dégénère et ne devienne incontrôlable.