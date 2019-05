© Copyright : DR

Kiosque360.La cour d’appel de Safi a condamné à la prison à vie un jeune qui a tué son père et a coupé sa tête avant de l’enterrer dans un silo souterrain. Intrigués par la disparition de l’homme, les proches ont alerté la gendarmerie dont les investigations l’ont menée droit vers l’assassin.

Après neuf mois d’enquête et sa présentation devant le tribunal, la Cour d’appel de Safi a condamné, jeudi dernier, à la perpétuité un jeune homme de 22 ans coupable de parricide. L’accusé a tué son père et mutilé son cadavre en coupant sa tête, pour l’enterrer ensuite dans un silo souterrain (Matmora). Le meurtrier a été poursuivi pour homicide volontaire avec préméditation sur un ascendant, ainsi que pour vol avec violence. Ce crime odieux a eu lieu en juillet 2018 dans le douar Ouled Kacem, relevant de la commune Larbâa sidi Tiji à Safi. Le fils avait planifié l’assassinat de son père et apporté une hache et un couteau qu’il a cachés dans un coin de la maison. Il a attendu la nuit pour passer à l’acte et surprendre en plein sommeil son père, qui vivait seul dans la maison. Il lui a asséné plusieurs coups de hache et a transporté son corps jusqu’à l’écurie où il a jeté le cadavre et la tête coupée dans un silo souterrain profond de quatre mètres. Il a quitté les lieux après avoir rempli le silo de morceaux de bois et de caisses pour masquer son crime.



Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du jeudi 2 mai, que les proches et les amis de la victime ont été intrigués par cette disparition subite, d’autant que l’homme vivait seul après que sa femme l’a quitté. Ils ont commencé à le chercher partout pendant deux semaines, avant de se décider à alerter les autorités locales. C’est la sœur de la victime et son neveu (l’assassin) qui ont avisé le caïdat et la gendarmerie. La tante a commencé à avoir des doutes quand elle a constaté que le fils avait commencé à vendre le cheptel et la récolte céréalière de son père. Ses soupçons s'accroîtront quand il lui dira que son père était parti en voyage et l’avait chargé de surveiller la maison. Les enquêteurs de la gendarmerie interrogeront longuement la sœur et le fils de la victime. Au cours de cet interrogatoire approfondie, ils vont constater plusieurs incohérences dans les réponses du jeune homme qui venait d’être libéré après avoir purgé une peine de prison à Rabat. Sous le jet continu des questions embarrassantes des gendarmes, il finira par craquer et avouer son crime.





Les éléments de la gendarmerie l’emmèneront sur la scène du crime où ils découvriront le corps de la victime en état de décomposition avancée, au fond du silo souterrain. L’assassin révélera par la suite qu’il avait tué son père parce qu’il le maltraitait en l’insultant et en le frappant. Sa haine envers son père atteindra son summum quand il lui demandera de l’autoriser à se marier et à vivre avec lui dans la même maison, ce que le père a refusé catégoriquement. C’est ce qui l’a poussé, dit-il, à passer à l’acte pour éliminer son père.