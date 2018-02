© Copyright : DR

Un inspecteur de police principal a été contraint, dimanche 11 février au soir à Safi, de faire usage de son arme de service pour arrêter deux hommes particulièrement agressifs. Les détails.

Un inspecteur de police principal exerçant dans le 1er arrondissement de la ville de Safi a été contraint, dimanche soir, de faire usage de son arme de service pour arrêter deux frères, en état d'ébriété, qui mettaient en danger la vie des citoyens et celle de ses collègues en les menaçant à l'aide d'armes blanches.

D'après les premiers éléments de l'enquête, une patrouille de police est intervenue pour arrêter l'un des deux frères, qui était dans un état anormal, et qui a mis en danger la vie des citoyens au moyen d'une chaîne métallique dans le quartier Achbar, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que les agents avaient reçu un appel au secours lancé par un chauffeur de taxi.

La même source note que le suspect a refusé d'obtempérer et opposé une résistance farouche face aux éléments de la police, blessant un agent avec une grosse pierre au niveau de la cage thoracique, contraignant l'inspecteur de police à tirer deux balles de sommation qui ont permis de neutraliser le mis en cause.

Lors de l'arrestation du suspect, son frère, lui aussi en état d'ivresse, et armé d'un sabre, a tenté de libérer le mis en cause et d'agresser les deux fonctionnaires de police, obligeant l'agent de sûreté à utiliser son arme de service et à tirer trois balles. Une a blessé le mis en cause. Une autre a touché son frère qui a pu prendre la fuite avant d'être arrêté un peu plus tard au domicile familial, explique la DGSN.

Les deux suspects, des multirécidivistes pour coups, blessures volontaires et trafic de drogue, ont été transférés à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires dans l'attente d'être soumis à une enquête approfondie sous la supervision du Parquet compétent pour déterminer l'ensemble des actes criminels qu'ils ont commis.