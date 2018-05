© Copyright : DR

Kiosque360. La Toile charrie Leila Hadioui suite à son apparition dans la chanson "Abtal al watan", un enseignant part à la retraite et laisse des élèves en larmes, une bande cagoulée agresse violemment une jeune femme après l'avoir soupçonnée de rapports sexuels, Zidane s’en va... Round up.

Leila Hadioui s'est découvert un nouveau "talent". L'animatrice, mannequin et styliste ajoute une autre corde à son arc et se veut désormais "chanteuse". Les Marocains ont eu l'occasion de la voir dans la chanson "Abtal al watan" réalisée par Said Naciri. Et ils n'ont pas manqué de détourner sa prestation avec humour. Florilège.

Tiflet: quand un enseignant part à la retraite

Touchant, cet enseignant part à la retraite et laisse ses élèves en larmes. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux.









Scandaleux: une bande cagoulée agresse violemment une jeune femme

La vidéo de cette jeune étudiante et d'un chauffeur de transport clandestin, agressés par des individus masqués parce qu’ils se trouvaient seuls dans un véhicule "en plein ramadan", a fait le tour de la Toile et suscité une grande indignation.





je n'en peux plus de ces milices qui se croient tout permis

un homme et une femme roués de coup parce qu'ils étaient dans une voiture au milieu d'un "endroit désert" Évidemment ils ont pris le soin de se couvrir le visage pour ne pas se faire chopper pic.twitter.com/V3sHEYV2GO — Usain (@us_ain) 31 mai 2018

C'est misérable, terrifiant, révoltant...On croirait vraiment à des milices. De quel droit ils appliquent la loi de dieu ! https://t.co/333JVB4DIS — مديوخة (@informateuse_) 31 mai 2018

Inquiétant au Maroc. .. un couple agressé et tabassé parce que surpris dans la même voiture, par une bande de types cagoulés. .. "en plein ramadan", disent les agresseurs ! "Brigades de bonnes moeurs" ? — Aziz Boucetta (@a_boucetta) 31 mai 2018

Football: Zidane s’en va, des millions de Madridistas en larmes

A la surprise générale, Zinédine Zidane a annoncé qu'il quittait le club madrilène, avec lequel il vient de remporter sa troisième Ligue des Champions. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont exprimé leur tristesse mais aussi leur admiration pour Zidane.

#LaLiga

#Zidane : "J'ai pris la décision de ne pas continuer au Real Madrid" pic.twitter.com/WgT9I1dKzo — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 31 mai 2018

Zidane quitte le Réal sur un triomphe absolu. Décision surprise mais d’une grande intelligence. — Pierre Ménès (@PierreMenes) 31 mai 2018

Sergio Ramos à Zidane : « En tant que joueur et entraîneur, tu as décidé de dire au revoir au sommet. Merci pour ces deux années et demi incroyables. Ton héritage ne sera jamais effacé, c’est l’un des chapitres les plus réussis de l’histoire de notre bien-aimé Real Madrid. » pic.twitter.com/O69hbh9jum — Actu Foot (@ActuFoot_) 31 mai 2018

Florentino Perez, président du Real :



«Quand il me l'a annoncé, cela a été un choc»

«Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il reviendra un jour»

«Je l'ai aimé comme personne, comme joueur et comme entraîneur»https://t.co/kyE0aP7ab1 pic.twitter.com/5bsk2ZAfSs — L'ÉQUIPE (@lequipe) 31 mai 2018

Zidane, la classe intergalactique! Même pour annoncer son départ. Il s’en va au sommet, il est libre et maître de son destin fabuleux. Et ça, ça n’a pas de prix. Cette décision renforce encore mon admiration pour l’homme. Zidane, être d’exception. — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) 31 mai 2018

⚬Zidane est resté 879 jours à la tête du @realfrance_fr.

3 LDC de suite, un record.

Record de 40 matchs sans défaite entre avril 2016 et janvier 2017.

En 2016-17, 16 victoires de rang en Liga, record égalé.

8 finales disputées, 8 victoires.



LEYENDA !#LigaFr — Foot en Espagne (@FootEnEspagne) 31 mai 2018

Quand t'apprend que Zidane quitte le Real Madrid et que t'a déjà recruté Tuchel pic.twitter.com/G47mCERHcL — #CHAMP13NS (@HaidaraSama) 31 mai 2018