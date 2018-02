Revue du Web: un couple sillonne les rues de Tanger pour venir en aide aux SDF

© Copyright : DR

Kiosque360. La belle histoire d'un couple qui sillonne les rues de Tanger pour venir en aide aux SDF, El Othmani et l'eau du robinet, le lancement de la fusée la plus puissante de l'histoire... Découvrez le meilleur et le pire des réseaux sociaux.

Par Rania Laabid