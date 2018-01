© Copyright : DR. (Capture d'écran)

Kiosque360. Le face-à-face Bourita et Messahel, les 279.000 élèves qui ont quitté l'école en 2017, l'interview surréaliste d'un ancien combattant de Daech, le discours poignant de Natalie Portman à la Woman's march... Round up.

Je t’aime, moi non plus, c’est le "jeu" auquel se sont livrés, ces derniers jours, les ministres marocain et algérien des Affaires étrangères.





Dans la foulée, Messahel détend l’atmosphère en déclarant que les frontière entre l’Algérie et le Maroc ne "resteront pas éternellement fermées"...





Mais, ce matin, Messahel a fait volte-face pour s’en prendre, une fois encore, à un "certain pays voisin"!

L'école marocaine va mal, très mal





Bien que l'information ait été publiée il y a 6 mois, le chiffre de 279.000 élèves ayant, en 2017, quitté l’école, s’est propagé sur Facebook, suscitant l'indignation.







Terrorisme: l'interview surréaliste d'un ancien combattant de Daech

Interview surréaliste d’un ancien combattant de Daech capturé par les forces Kurdes, jusqu’à ce que l’un de ses geôliers n’intervienne dans la conversation.

"Tu crois qu'on va oublier ?" : quand un Français membre des forces kurdes en Syrie interpelle son prisonnier djihadiste qui veut rentrer en Francehttps://t.co/LixhHHdyQh pic.twitter.com/Jva09HJW5w — franceinfo plus (@franceinfoplus) 22 janvier 2018





Le saviez-vous?

Les mots arabes, dans la langue française, sont bien plus nombreux que vous ne le pensiez...



La vidéo du jour



Poignant discours de Natalie Portman à l’occasion de la Women’s March. L'actrice américaine a évoqué son expérience de jeune actrice dans Léon...