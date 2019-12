Revue du Web. Quand Mohamed Choubi donne son avis sur l'affaire Muslim-Amal Saqr

Kiosque360. L'avis de Mohamed Choubi sur Muslim et Amal Saqr, les victimes du scandale “Bab Darna” prennent la parole, rencontre entre Abdellatif Hammouchi et Mike Pompeo, quand Justin Trudeau se moque de Trump. Round up.

L’affaire Muslim-Amal Saqr: Mohamed Choubi donne son avis et fait rire la Toile. Sur Facebook, de nombreuses victimes du scandale “Bab Darna” prennent la parole. Le fait marquant de cette semaine, c’est la rencontre entre le patron du binôme DGSN-DGST, Abdellatif Hammouchi, et le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau se fait prendre, en direct, à se moquer de Donald Trump. C’est moins ce que Justin Trudeau dit de Donald Trump que le langage corporel qui l’accompagne qui en dit long sur ce qu’il pense du président américain:pic.twitter.com/iFy49Uw1PC — Daniel L'Heureux (@lheureuxdaniel) December 5, 2019 Justin Trudeau nous à fait honte après s’être moqué de Donald Trump au dernier jour de rencontre de l’OTAN #JDQ



En voyage il est ignoré ou il fait le comique pour attirer l'attention



Justin #Trudeau devrait il être accompagné d'une Gardienne pour tout ses voyages à l'étranger ? — QUÉBEC SONDAGE INFO (@quebec_info) December 5, 2019 -Beavo au PM Trudeau, a force de remettre Trump a sa place, peut être Trump va t il commencer a respecter les autres.

Souvenez vous ce que Trump disait des femmes dans un enregistrement a son inssue. — Lui (@Etluiyo) December 5, 2019 Spin de Rad-Can sur Trudeau qui se fait pogner la main dans le sac sur son hypocrisie à parler dans le dos des autres:



C'est de la faute de Trump et ses critiques publiques des autres. pic.twitter.com/J38K0LgyNz — DooM Dumas (@doomdumas) December 4, 2019 Là je vois quelqu'un qui écrit que Trudeau a démontré du courage dans sa gaffe envers Trump.

WOW ! Faut pas charrier, il est où le courage à être filmé à son insu et de se voir plus tard dans tous les médias, en train de démontrer un manque de diplomatie, indigne de son poste ? — Alex Portelance (@AlexPortelance1) December 5, 2019 La récente scène où Trudeau, Johnson et Macron se moquent de Trump a déjà été reprise dans un clip de campagne du candidat démocrate Joe Biden, sur le mode "Notre président est risible aux yeux du monde entier". Trop fort. https://t.co/GSFAO0ezTR — Frédéric Says (@FredericSays) December 5, 2019 La vidéo de ce livreur de chez Amazon qui découvre ce que lui a laissé une dame est devenue virale, avec plus de 7 millions de vues.

Par Ziyad Aklikim