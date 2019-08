© Copyright : DR

Kiosque360. La mafia des taxis se dresse devant les citoyens à la gare de Marrakech, les Rbatis se félicitent de la mise en service de nouveaux bus, Booba attaqué lors d’un tournage, suicide d’un homme en couple avec un transexuel aux USA. Round up.

Vidéo: quand la mafia des taxis se dresse devant les citoyens à la gare de Marrakech.

Transports publics toujours, cette fois-ci à Rabat où les internautes se félicitent de la mise en service de nouveaux bus.

France: le rappeur Booba attaqué alors qu’il tournait un clip clandestinement dans une forêt.

Fusillade sur le tournage d'un clip de Booba: son manager n'a pas été blessé pic.twitter.com/0PW5p9mxKS — BFMTV (@BFMTV) August 21, 2019

Petit tweet sérieux.

On a le droit à des reportages sur la fracture de Brigitte Macron ou les règlements de compte de Booba mais personne ne parle des incendies depuis plus de 2 semaines en Amazonie ? Genre je découvre ça maintenant sur Twitter ? #PrayforAmazonas pic.twitter.com/d3NnEJUodN — C ∀ Я L I T (@jesuischarly35) August 21, 2019

Fusillade sur le tournage de clip de Booba !



Une vingtaine de personnes armées s’en sont pris à son équipe.



3 blessés, dont un qui a reçu plusieurs balles.



Booba avait quitté les lieux juste avant. pic.twitter.com/G3Rd5aoCCK — Kultur (@Kulturlesite_) August 21, 2019

Booba: une fusillade éclate sur le tournage d'un clip pic.twitter.com/iT0hIGE9L5 — BFMTV (@BFMTV) August 21, 2019

Kaaris quand il a appris pour les coups de feu #booba pic.twitter.com/1x7Mel98eT — MehdiiDZ (@MehdiiDZ__) August 21, 2019

jviens dans le salon jvois ma mere regardez bfm ya un debat sur booba et kaaris par pitié expliquez pourquoi elle fait ca — (@ineuuuss) August 21, 2019

Putain c’est chaud traîner avec Booba c’est mettre sa vie en danger ses potes ils ont rien demander ils s’font tirer dessus — AD (@n_calebinho) August 21, 2019



USA: le suicide d’un homme qui subissait des moqueries pour être en couple avec un transexuel fait polémique.

l’homophobie et la transphobie tuent#RipReese https://t.co/9BJRse2fnM — *+!:)jan! * (@gloriousthugs_) August 21, 2019

If you are #BlackLivesMatter but you don't accept #LGBTQ folk, you aren't looking for equality... you're looking for privilege. Check yourself.#ripreese pic.twitter.com/SjW9pmPh5r — Lucas Kelly (@kelly4thepeople) August 21, 2019

y’all will shame a man into killing himself cause of who he openly loves but never say anything to your homeboys who are rapists, abusers etc… #ripreese pic.twitter.com/8pZ2JsFdnt — GIGI (@genevievecchal) August 21, 2019

It's extremely sad how black people treat each other; then have the audacity to say; "black lives matter"! You have not a clue as to what a person's going through nor what they've already endured. Another sad day in a sad ass country! My sincere prayers and condolences. #ripreese pic.twitter.com/XgqsEuN4ph — Tommie Brown (@Poetic_pisces79) August 21, 2019

When you say Black Lives Matter, but you really mean cis-gendered, heterosexual, god fearing black lives matter #ripreese pic.twitter.com/aizv0z8J9X — Billy Martin III (@bmthreezy) August 21, 2019

Same people who tried to tear this man down the same ones struggling to stay cool in they skin smfh love is love no color no gender no nothin we gota do better this shit not ok its start with u and thats for everybody to understand not just some #ripreese pic.twitter.com/hgHlFrEPKz — Nobody Important (@cnb_i7wt) August 21, 2019