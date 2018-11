#WorldToiletDay2018 #Niamey École primaire Bobiel 2 et École primaire Bobiel 4 . 1500 élèves et 42 enseignantes. Ils n'ont que 3 blocs de 2 douches. Les élèves et les enseignantes ont les mêmes toilettes. Changement en cours sur décision du #COGES pic.twitter.com/v4PL0sfFoK