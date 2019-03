https://t.co/KwdRNoIz85

Rozi KHAN 25 ans serveur pakistanais à Rawalpindi >sosie Peter DINKLAGE aka Tyrion LANNISTER un noble spirituel et audacieux_"GAME OF THRONES"

47 Emmy Awards. La 8e et dernière saison de cette série culte sortira 17 Avr 2019

Tous 2 mesurent également 1m35 pic.twitter.com/GqO6wZWD0u