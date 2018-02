Bernard de la Villardière révèle de plus en plus son visage. Il affirme que le "voile c'est boko haram"/"l'islamophobie est une maladie imaginaire"



Puis pleure sur plateau lorsqu'on lui dit qu'il est ISLAMOPHOBE: "me traiter d'islamophobe, c'est grave, c'est armer des assassins" pic.twitter.com/75JcTtKM5C