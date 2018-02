Revue du Web. Les Marocains félicitent Hamza Labied, vainqueur de "The voice kids"

© Copyright : DR

Kiosque360. La Toile rend hommage à l'acteur Mohamed Mezgueldi, Hamza Labied grand vainqueur de "The voice kids" et Mennel, l'autre gagnante d'origine syrienne de "The voice France"... Découvrez le meilleur et le pire des réseaux sociaux.

Par Rania Laabid