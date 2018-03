Revue du Web: les internautes se moquent du plus grand caftan du monde

© Copyright : DR

Kiosque360. Le plus grand caftan du monde suscite les moqueries, Badr Hari inaugure une école à Kénitra, Renard vs Metouali, la vidéo du jour... Découvrez le meilleur et le pire des réseaux sociaux.

Une image fait le tour des réseaux sociaux, montrant la présentation du “plus grand caftan du monde” lors d’un événement, à Safi. Et elle a suscité bien des commentaires moqueurs de la part des internautes. Ca fait le plus grand kaftan du monde alors que la taille. Moyenne des meufs est de 120 cm — YuR|MarGaRiNe (@wild_gat) 18 mars 2018 Badr Hari inaugure une école à Kénitra Badr Hari était hier à Kénitra, dans une école qu’il a aidé à rénover. Son geste a été applaudi et encouragé.

Renard vs Metouali L’ancien joueur du Raja, qui évolue désormais au Qatar, avait, en milieu de semaine, accusé le sélectionneur national Hervé Renard de corruption dans son choix de joueurs. Metouali a été contraint de s’excuser. Des photos d’une convocation par la police ont même circulé … La vidéo du jour La vidéo de ce client mécontent au comptoir d’un McDonalds, à Singapour, a fait le tour du monde. La chaîne de restauration parle d’un "malentendu", alors que le client criait parce que la caissière lui réclamait le paiement avant même qu’il ait fini sa commande.

Par Rania Laabid