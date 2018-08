© Copyright : DR

Kiosque360. Des touristes saoudiens qui disent du bien du Maroc sur Twitter, une mère et son petit dans le coffre d’un «khettaf», quand un entraîneur de ligue 1 pète les plombs en conférence de presse, le challenge «impossible» de Dele Alli. Round up.

Commençant notre revue du web par un nouveau hashtag qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Des touristes saoudiens qui disent du bien du Maroc? Et oui, ça existe et ils ont même inventé un hashtag, “Le Maroc vu par les touristes saoudiens” pour exprimer leur admiration pour notre pays. Florilège.

#المغرب_بعيون_سائحه_سعودية

المغرب بلد جميل جداً

لديه بنية تحتية سياحية جيدة

لديه تنوع ثقافي كل مجموعة من السكان لديهم عادات وتقاليد خاصة بهم الأمازيغ والعرب واليهود والنصارى والمسلمين .

وتنوع جغرافي لا مثيل له

بلد منفتح على العالم بدرجة إمتياز

هنيئاً لكم هذا البلد ⁦⁩ — علاوي (@alialaql770) 16 août 2018

#المغرب_بعيون_سائحه_سعودية استقبال المغاربه في المطار في منتهى الذوق والادب في الفنادق وفي الاسواق ليسوا كلهم ولكن الاغلبيه العظمى .البلد نظيف نظيف ادهشتني نظافته وبالاخص طنجه وشواطئها وبعدها اتوا بناتي الى المغرب وترى بعض الصور سارقتها منهم حلالي ولاتزعلون شلنا امريكا pic.twitter.com/MejFYzIe4p — الـحـره .. (@jomo2030) 16 août 2018

#المغرب_بعيون_سائحه_سعودية

جنة الله في أرضه

مدينة شفشاون

شمال المملكة المغربية pic.twitter.com/19o0RF1yeE — علاوي (@alialaql770) 15 août 2018

#المغرب_بعيون_سائحه_سعودية هنا اكلت طاجن بالزيتون لذيذ ...

لا انسى الاخ عبدالعال وكرم خلقه... pic.twitter.com/iVDTziYKxO — عادل (@stars1399) 16 août 2018

من الجميل أن ترى الأمور على حقيقتها بالمشاهدة والتجربة بعيدا عن ما توارثته أو ما سمعته فليس الشاهد كالعيان والجمال في عين ناظره.



لي الشرف أن جعل أعز أصدقائي وأخي الذي لم تلده لي امي من المملكة العربية السعودية #المغرب_بعيون_سائحه_سعودية — Unknown XX (@kaydomo_abd) 15 août 2018

من ينتقد المغرب شخص لم يزرها ولم يعرفها من زار المغرب اتحدى ان ينتقدهاالمغرب بلدعربي اسلامي وشعب اصيل له عادات وتقاليدشعب واعي ومثقف شعب كريم وطيب والمغرب بلدسياحي من الطرازالاول فكل التضاريس والمناخات موجوده في المغرب تحلوازيارته صيفا وشتاء #المغرب_بعيون_سائحه_سعودية — عبدالله الحربي (@055502430ab) 15 août 2018

#المغرب_بعيون_سائحه_سعودية الطبيعة في قلمام والقهوة العربيه مع الشاي المغربي pic.twitter.com/geixGQS2Xr — Abdulmohsin 57 (@mohsinajmi) 15 août 2018

Une mère et son petit dans le coffre d’un «khettaf»

On poursuit par cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux cette semaine: elle montre une mère et son petit assis dans le coffre d’un transport illégal plus connu sous le nome de “khettaf” déjà plein à craquer. La vidéo a suscité l’indignation des internautes.

Quand un entraîneur de ligue 1 pète les plombs en conférence de presse

Football cette fois, avec ce coup de gueule de l’entraineur uruguayen des Girondins de Bordeaux, Gustavo Poyet, lors d’une conférence de presse. Il reproche à ses dirigeants un manque de sérieux dans l’affaire du départ d’un de ses joueurs clé. On regarde.

Le coup de gueule de Gustavo Poyet suite au départ de Gaëtan #Laborde ! #Girondins pic.twitter.com/bSF083u1x6 — Don Amar Fcgb ️️ (@DonFcgb) 16 août 2018

[#UEL] Gustavo Poyet : "Je m’en fous des ‘dirigeants bordelais’ qui ont parlé avec vous. Ça c’est des conneries et vous n’avez pas ‘los corones’ de dire la vérité. Personne ne m’a appelé (pour le départ de Laborde)."



Explosif pic.twitter.com/iYEM96vChr — Footballogue️️ (@Footballogue) 16 août 2018

️ #Girondins

Gustavo Poyet mis à pied ! L'entraîneur de Bordeaux ne devrait pas être sur le banc ce week-end à Toulouse. — beIN Ligue 1 Confo (@beINLigue1Confo) 17 août 2018

Gustavo Poyet il est rentrer en conference de presse comme ça pic.twitter.com/tHYcyDempO — Kamila75PSG (Paris ️Brésil) (@Kamila75psg) 16 août 2018

J'ai bcp d'amour pour Gustavo Poyet ce soir. Bordeaux, vraiment un club de racailles qui ne mérite pas ce coach. — RnéLeBelge (@RneLeBelge) 16 août 2018

Gustavo Poyet est ce qu'il est ( avec des résultats ! ) mais les Girondins n'échapperont pas à une remise en cause de leur "etablishment" . Cà ne peut pas toujours être de la faute des autres ! — Manu ️️ (@ManuLonjon) 17 août 2018

Comment Gustavo poyet envoie balader l’attachée de presse des girondins de bordeaux... pic.twitter.com/1fjeGVlzSC — Samax (@SSamax) 17 août 2018

D'un point de vue esthétique comme technique, la conférence de presse de Gustavo Poyet hier soir à Bordeaux, c'est ce que j'ai vu de plus exceptionnel aux Girondins depuis le but de Yoann Gourcuff après roulette et double contact, en 2009 contre le PSG. — Nicolas Espitalier (@nicspit) 17 août 2018

Immense respect pour Gustavo Poyet !! Quel homme ! Il en peut plus de cette direction de merde et il a tellement raison !!! Il porte ses couilles et il dit la vérité, ce qu'aucun entraîneur n'avait osé dire depuis des années, ce club est devenu de la merde, honte à M6 ! #fcgbfkm — Mickaël McCandless (@MikaMcCandless) 16 août 2018

Soutien total à Gustavo Poyet. Le seul dans un club à la ramasse à tout les niveaux à oser dire les choses et se bouger le cul. Le seul à vouloir faire bien les choses. Le seul qui semble se rendre compte que rien ne va. #girondins — DinosaurJF (@DinosaurJF) 16 août 2018

Le challenge «impossible» de Dele Alli

Football toujours avec ce défi lancé par Dele Alli, un joueur de Tottenham Suprs, qui enflamme le net. Il s’agit d’imiter sa célébration de but. A vous de jouer!

Toute la nuit je me suis entraîné, je n'arrive toujours pas à faire le geste de Delle Alli . #delleallihand pic.twitter.com/CwXjCU9HSB — Flo Set Me (@Flo__23) 15 août 2018

Delle Alli, inventa outra pq essa foi fácil kkk pic.twitter.com/HATtWDXshR — Felipe (@felipinbarbosa3) 17 août 2018

APRENDI A FAZEEER!! Delle Alli challenge pic.twitter.com/aJMhRkqJG6 — Ju Moreira (@Julianasmoreira) 17 août 2018

Delle alli challenge pic.twitter.com/Dc1QGfka2j — Hammam Silmi (@filsuftoilet) 17 août 2018