Revue du Web. "La tramdina" de Dounia Batma qui se trouve "bogossa"

Kiosque360. Dounia Batma s’en prend à ses détracteurs et signe une "tramdina" contre celles qui lui reprochent son recours à la chirurgie esthétique, un nutritionniste appelle malades et personnes âgées à jeûner, la vidéo du jour, la reprise de "This is America"... Round up.

Dounia Batma s’en prend à ses détracteurs et signe, dans un live Instagram, une "tramdina" contre celles qui lui reprochent son recours à la chirurgie esthétique. Un nutritionniste appelle malades et personnes âgées à jeûner Petite vague d’indignation contre le docteur Faid qui officie sur la Radio Mohamed VI. Ce dernier a, dans une vidéo, conseillé à tous les malades de faire le jeûne.





La vidéo du jour Mohamed aime les chats et le montre en faisant le tour de la ville à la recherche de chats abandonnés à nourrir.

La reprise de "This is America" Après le clip "This is America" de The Childish Gambino, voici une belle reprise signée par un rappeur du Nigéria intitulée “This is Nigeria”. Gros succès sur Youtube. Les politiciens qui volent des milliards et des villas et qui ne vont jamais en prison



Quand un rappeur nigérian @falzthebahdguy adapte pour son pays le "This is America" de Childish Gambino, ça donne ça. pic.twitter.com/A8cjOO8hsK — Brut FR (@brutofficiel) 29 mai 2018

Par Rania Laabid