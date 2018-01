Mais à QUEL MOMENT tu te dis : "Hm, je n'ai pas le temps d'aller me chercher un test de grossesse, tiens mon catalogue Ikea fera LARGEMENT l'affaire, je vais uriner dessus... OH CHÉRI VIENS VOIR ON A UNE RÉDUCTION SUR LE SUNDVIK COMME C'EST COCASSE !" https://t.co/Qk2Dnut7YM