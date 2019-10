Félicitations au peuple #Tunisien pour la large élection du président #KaisSaied qui correspond à ses valeurs

Un président intègre et cultivé face à un candidat affairiste et corrompu

Une belle leçon de démocratie au monde entier et notamment à la #France #Tunisie#تونس_تنتخب pic.twitter.com/23rBHPJwlF