Leonardo : « Chez nous le Real a mal joué et a perdu 3-0. Aujourd’hui on n’a pas bien joué et on a fait match nul. (...) On a besoin d’énergie positive et d’arrêter d’être toujours négatif. Il y a toujours des choses positives. 2-2, c’est très important. » (RMC) #PSG #RMAPSG