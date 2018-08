I'm saddened to learn that Aretha Franklin has passed.The most soulful and inspirational singer of our time. / Je suis attristée d'apprendre le décès d’Aretha Franklin. La chanteuse la plus inspirante de notre époque. - Céline xx…

: Kevin Mazur https://t.co/3Tz7G2W205 pic.twitter.com/Q5DtmJ1IVa