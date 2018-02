Revue du Web: Aissam Serhane séduit le jury de "The Voice" et... les internautes

Kiosque360. La prestation du Marocain Aissam Serhane à l'émission "The Voice", un terrible accident de train survenu à Tanger, plus de 13 millions de vues pour un "Spiderman qui danse"... Round up.

Commençons cette revue du Web par cette prestation du Marocain Aissam Serhane à "The Voice", un passage très remarqué qui a suscité l'engouement sur les réseaux sociaux... Un terrible accident de train à Tanger L’accident entre un train de marchandises et un véhicule de transport de personnel, à Tanger, a coûté la vie à 6 personnes et fait plusieurs blessés. Il a aussi alimenté les discussions sur les réseaux sociaux... Plus de 13 millions de vues pour ce "Spiderman qui danse" Dans un drugstore, un individu déguisé en Spiderman s’est soudainement mis à danser, créant la surprise. Cette vidéo postée sur Twitter fait actuellement un tabac. this really happened pic.twitter.com/dYGHwzMYoc — mille batson (@lokivy) 16 février 2018 La vidéo du jour Etats-Unis toujours. A bord d’un avion sur le point de décoller, une femme, filmée en train de crier sur une jeune maman dont le bébé pleurait, a été débarquée par le personnel.



Par Rania Laabid