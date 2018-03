© Copyright : DR

Kiosque360. Le vent provoque des dégâts, les plaignantes sortent de leur silence dans l'affaire Bouachrine, une députée française noire reçoit des menaces de mort par courrier... Découvrez le meilleur et le pire des réseaux sociaux.

Quand les vents violents qui soufflent sur Casablanca mettent en danger la sécurité des passants... Ce mercredi, la chute d'un lampadaire a fait deux blessés graves à Ain Diab.





Et ce n’est pas tout! Toujours à Casablanca et plus précisément dans le quartier Derb Soltane, un panneau publicitaire s’est effondré, à son tour, sur un véhicule utilitaire.









Affaire Bouachrine: des plaignantes rompent le silence

Les langues se délient petit à petit dans l'affaire Bouachrine... Aujourd’hui, deux plaignantes sont sorties de leur mutisme et ont accepté de témoigner.







Et les internautes y sont allés de leurs commentaires...

Personne ne vous oblige à juger Taoufik Bouachrine ou les plaignantes. Alors ne le faites pas — 7didane (@7didane) 28 février 2018

Ce qui m'étonne le plus Dans cette affaire de Bouachrine ce sont ses salariés qui se solidarisent avec lui au dépens de leurs collègues les plaignantes

Qlq'un peut il m'expliquer le pourquoi de la chose — L-3ROUBIEV (@loukmanm) 28 février 2018





Je comprends pas Bouachrine, pourquoi désigner Ziyane comme avocat , c'est un boulet . — doni (@donilapute) 28 février 2018

France: une députée noire reçoit des menaces de mort par courrier

La députée de La République en marche (LRM), Laetitia Avia, a annoncé, mercredi 28 février, avoir reçu une lettre contenant des insultes racistes et des menaces de mort. Elle a, en conséquence, déposé une plainte.

28 février 2018. Aujourd’hui j’ai reçu une lettre d’un racisme inouï, ponctué d’une menace de mort.

Je déposerai plainte. #NeRienLaisserPasser pic.twitter.com/c0yuRNxLPu — Laetitia Avia (@LaetitiaAvia) 28 février 2018

Je sors du commissariat où j’ai déposé plainte. Je vous remercie de tout cœur pour vos messages de soutien qui me touchent sincèrement et m’aident à occulter la haine véhiculée par quelques esprits étroits.. #NeRienLaisserPasser https://t.co/FpuNFWz1Cx — Laetitia Avia (@LaetitiaAvia) 28 février 2018

La députée Laetitia Avia visée par des attaques racistes. Avant elle, Taubira, Vallaud-Belkacem, Obono, Ramlati Ali et tant d'autres. Ce n'est pas un cas unique, c'est une constante : l'accès de femmes non-blanches aux champs politique/médiatique suscite des résistances racistes. https://t.co/FHlfiT51l9 — Sihame Assbague (@s_assbague) 28 février 2018

Indigné par l’odieuse attaque raciste dont a été victime Laetitia Avia.

Je lui adresse tout mon soutien. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 28 février 2018

La lettre raciste reçue par Laetitia Avia m’inspire un profond dégoût. Cette attaque ignoble nécessite des sanctions implacables. Total soutien à notre collègue députée https://t.co/wjDAe4PeZn — Eric Ciotti (@ECiotti) 28 février 2018

#Cavous HALLUCINANT cette lettre raciste reçue par Madame Laetitia Avia ..



Malheureusement aucune loi ne pourra rien faire contre les CONS ! — Stella Artois (@FistineBoudin) 28 février 2018

laetitia Avia me dégoûte politiquement. Mais le courrier qu'elle a reçu est intolérable. Soutien à elle — Swtchmod(@Swtchmod2) 28 février 2018

Solidarité avec la députée Laetitia Avia, face aux propos d'une bêtise et d'un racisme inouis qu'elle a reçu. https://t.co/xkS7rxd3v2 — Motti Thomas (@fosiliaz) 28 février 2018