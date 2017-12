© Copyright : DR

De "Moul Ferrari" à "bent lefchouch"... Plusieurs scandales impliquant les "gosses de riches" ont secoué le Maroc et fait les choux gras de la presse et des réseaux sociaux.

Si plusieurs affaires de "gosses de riches" ont secoué le Maroc en 2017, "moul Ferrari" alias Hamza Derham, est le champion en titre. Le jeune homme s’était illustré au moins d'avril dernier par une vidéo le montrant en train de boire du champagne tout en conduisant sa Ferrari. Dans une deuxième vidéo, on le voyait en train de commenter de manière ironique le travail du constatateur.

Le constatateur en question et son collègue de service ont été arrêtés sur ordre du directeur général de la sûreté nationale et incarcérés pour avoir falsifié sciemment le procès-verbal de l’accident après une hypothétique intervention de personnes haut placées.

Quant à "moul Ferrari", il a été condamné en mai dernier à deux ans de prison ferme et 20.000 dirhams d'amende par le tribunal de Rabat. Il était poursuivi pour consommation d'alcool sur la voie publique, faux en écriture publique et délit de fuite.

"Bent lefchouch" sème la pagaille à Rabat

Cette vidéo d'une "bent lefchouch" (fille à papa) tentant de fuir un contrôle de police à Rabat et n'hésitant pas à bousculer une policière, au point de vouloir lui rouler dessus, avait provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. On ne sait pas encore si elle a été arrêtée.

Casablanca: une automobiliste giffle un policier

Au mois de mars, un policier a arrêté une automobiliste sur l'avenue Mohammed V à Casablanca pour avoir commis une infraction. La femme s'est jetée sur lui et l'a giflé afin de récupérer ses papiers. Une vidéo montrant la scène, mais supprimée depuis, avait fait le tour des réseaux sociaux et suscité l'indignation. L'automobiliste rebelle a finalement été retrouvée et arrêtée.

Des "oulad lefchouch" perturbent la circulation

La liste est loin d'être exhaustive. Des faits similaires sont régulièrement colportés par les riverains qui se plaignent de rodéos pétaradants, notamment tard la nuit, avec des motos ou des voitures...