Kiosque360. La retraite minimale est passée à 1.500 DH depuis fin janvier. Une mesure sociale qui concerne 74 000 retraités. Les détails.

Comme prévu, les pensions minimales des retraités de la Caisse marocaine des retraites (CMR) sont passées à 1.500 DH depuis la fin du mois de janvier, écrit Assabah dans son édition du week-end des 3 et 4 février. Selon le quotidien, 74.000 retraités ont bénéficié de cette hausse sous réserve de remplir certaines conditions.

Assabah précise que cette mesure concerne les retraités vivants ayant au moins 10 ans de service à leur actif, les ayant-droits relevant des régimes de retraites civile et militaire, conformément aux dispositions de la loi 14-71, sachant que le montant de la pension est diminué de 50% pour les veuves et les orphelins.

Assabah ajoute que cette augmentation inscrite dans l’actuelle Loi de finances est la troisième et la dernière tranche de l’accord du 26 avril 2016, suite auquel la pension minimale est passée de 1.000 DH à 1.200 DH en 2016, puis à 1.350 DH en 2017 avant d’atteindre 1.500 DH cette année. Al Ahdath Al Maghribia, de son côté, écrit en citant Mustapha El Khalfi, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, que la réforme des retraites a été progressive depuis l’approbation par le gouvernement Benkirane du plan de réforme des pensions civiles en 2016.

Le ministre a également affirmé que dans la cadre de la réforme paramétrique et pour assurer la pérennité de ce système, le gouvernement a augmenté le taux des prélèvements sur les salaires des fonctionnaires du secteur public, passés de 10 à 14% par an pour une durée de 4 ans (de 2016 à 2019). El Khalfi a aussi annoncé la hausse de l'âge de la retraite pour les adhérents du régime civil qui passera de manière progressive à 63 ans d’ici 2024, en ajoutant 6 mois chaque année et ce à partir de 2017.