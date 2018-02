© Copyright : DR

Kiosque360. La police judiciaire a arrêté un officier de police en poste à l’aéroport de Rabat-Salé, dans le cadre de l’enquête ouverte par les autorités suite au démantèlement d’un réseau criminel spécialisé dans le vol de voitures et la falsification.

Les investigations menées par les autorités sécuritaires, suite au démantèlement d’un réseau criminel spécialisé dans le vol de voitures et la falsification, continuent de faire tomber des têtes. Mardi dernier, c’est un officier de police en poste à l’aéroport Rabat-Salé qui a été arrêté dans le cadre de cette affaire, rapporte Al Massae dans son édition de ce jeudi 22 février.

L’officier a été dénoncé par un membre de la bande criminelle démantelée par la police judiciaire de Témara la semaine dernière, révèlent les sources du quotidien. Le prévenu, ajoutent les mêmes sources, utilisait une voiture sans papiers ni carte grise, fournie par ce réseau.

L’expertise a montré, par ailleurs, que le numéro de série de la carrosserie avait été modifié. Deux éléments qui ont poussé le Parquet à ordonner la mise en garde à vue du suspect.

Al Massae souligne que le nombre des suspects dans ce dossier pourrait augmenter, l’enquête ayant été élargie à un certain nombre de soudeurs, mécaniciens et commerçants de ferraille, ainsi qu'a des fonctionnaires exerçant dans des centres d’immatriculation.

Le quotidien rappelle que les services de sécurité ont arrêté, à bord d’une voiture portant une plaque d’immatriculation falsifiée, le cerveau de la bande criminelle. A l’intérieur du véhicule, ils ont retrouvé les clefs de plusieurs voitures et des documents de transfert de propriété. La perquisition du parking de l’immeuble où réside le chef de la bande a permis de retrouver une voiture portant une plaque d’immatriculation falsifiée qui faisait l’objet d’un avis de recherche pour vol.

Al Massae signale que la Direction générale de surveillance du territoire national a indiqué que les investigations avaient révélé que le premier suspect s’activait dans le cadre d'un réseau criminel spécialisé dans le vol de voitures et la falsification des plaques d’immatriculation et des numéros de châssis, avec la complicité du propriétaire d’un atelier de tôlerie. Ce dernier a également été interpellé après la découverte, dans son atelier, de dix voitures volées à Témara, Salé et Mehdia, ainsi que de pièces de carrosserie dont les numéros de châssis ont été falsifiés.