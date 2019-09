© Copyright : DR

Kiosque360. L’année pédagogique qui vient de démarrer a connu beaucoup de nouveautés. Il s’agit notamment de l’entrée en vigueur de la loi-cadre 51-17, du début de la généralisation de l’enseignement préscolaire et de la mise en œuvre de l’alternance linguistique.

L’année pédagogique, dont le coup d’envoi a été donné par le roi il y a quelques jours, est d'abord marquée par l’entrée en vigueur de la loi-cadre portant réforme du système de l’éducation et de la formation. Elle est caractérisée, ensuite, par le lancement de l’enseignement préscolaire pour les enfants de 4 et 5 ans, qui sera généralisé pour ces derniers en 2027 et pour les enfants de trois ans à l’horizon 2028. L’objectif étant, bien sûr, une école nouvelle et ouverte offrant le même enseignement de qualité pour tous en respectant les principes de l’équité et de l’égalité des chances.

C’est pour cela que le gouvernement compte sur la nouvelle loi-cadre 51-17 et sa mise en œuvre à partir de cette année, malgré les critiques de certains et les réticences d’autres, commente le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 19 septembre. Cette loi entraînera, souligne le journal, des modifications profondes du système pédagogique dans le sens d’une plus grande qualité de l’enseignement avec, notamment, le renouvellement des programmes.

Il s’agit, en effet, d’une charte nationale globale qui encadre un secteur stratégique. En effet, l’enseignement concerne, écrit le quotidien, pas moins de dix millions de personnes, entre élèves des écoles, stagiaires des centres de formation et étudiants des universités. Ce qui impose un renouvellement et une réévaluation continus de son rendu. La nouvelle loi-cadre est justement là pour ce faire. C’est pour cela que le ministère insiste, à travers les circulaires et les notes adressées à ses directions régionales, sur sa mise en œuvre immédiate et dans les meilleures conditions.

En même temps, le ministère a organisé une tournée nationale et une série de rencontres au niveau des régions pour expliquer le contenu et étudier les modalités de mise en œuvre de cette loi-cadre.

Par ailleurs, entre autres nouveautés de cette rentrée, la révision du contenu de certains manuels scolaires. Ainsi, parmi les 390 titres mis sur le marché cette année, une cinquantaine a vu son contenu actualisé, suite aux nouveautés constatées et qu’il fallait y intégrer. Ce travail de mise à jour, précise le journal, a porté l’année dernière sur les manuels des classes du CP et de la 2e année primaire. Il concerne, cette année, ceux des 3e et 4e années du primaire et sera étendu, l’année prochaine, aux manuels des 5e et 6e années.

Naturellement, le fait marquant de cette année est, sans doute, la mise en œuvre du principe de l’alternance linguistique, notamment de l’article 31 de la loi-cadre. L’objectif est de permettre aux élèves de maîtriser les langues étrangères. C’est pour cela qu’il a été décidé de commencer immédiatement l’enseignement des matières scientifiques et techniques en langues étrangères. La finalité étant que chaque élève doit, à sa réussite au baccalauréat, maîtriser la langue arabe, être capable de communiquer en amazigh et dominer au moins deux langues étrangères.