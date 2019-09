© Copyright : DR

La rentrée scolaire est déjà là: les librairies sont prises d’assaut. Mais, voilà, plusieurs manuels manquent à l’appel. Quels-sont ces manuels et pour quelles raisons sont-ils en rupture de stock? Les détails.

Du primaire au lycée, la rentrée scolaire est prévue pour ce jeudi 5 septembre. Le corps enseignant fera quant à lui sa rentrée dès demain, mercredi 4 septembre.

A deux jours du début des cours, c’est la ruée vers les librairies. Seulement, plusieurs manuels sont indisponibles, et cela, dans tout le royaume.

Cette pénurie touche en particulier les classes élémentaires. En effet, selon plusieurs sources concordantes, de nombreux livres de la 3ème et de la 4èmeannée du primaire sont aux abonnés absents, et pour cause: «ce sont de nouveaux manuels. Il est prévu qu’ils soient imprimés en septembre», souligne un libraire contacté par Le360.

La même source affirme qu’«il s’agit pour la classe de 4 ème année primaire, du manuel Al Mounir en langue arabe, du manuel Al Mounir en sciences de la vie et de la terre (SVT) et du manuel Al Jadid en histoire-géographie. Tous ces manuels sont en langue arabe».

«Pour la classe de 3ème, le manuel Al Moufid des mathématiques est aussi introuvable. Ma nièce est en 3ème, je suis libraire depuis plus de 30 ans et je n'arrive pas à mettre la main sur ce manuel.

«Certains manuels n’ont pas encore reçu la licence d’impression, ce qui laisse présager leur absence pour quelques temps encore», conclut-il.