La police judiciaire relevant de la sûreté de l’Aéroport Mohammed V de Casablanca a arrêté, le 23 octobre, un ressortissant Tunisien âgé de plus d'une soixantaine d'années, recherché à la fois par les autorités françaises et par Interpol. Voici pourquoi.

De sources sécuritaires, Le360 apprend que les services de la police judiciaire affectés à l’Aéroport Mohammed V de Casablanca ont arrêté, dans la matinée du mercredi 23 octobre dernier, un ressortissant tunisien, âgé de 68 ans. Les mêmes sources indiquent que l’individu en question, interpellé à son arrivée à cet aéroport à bord d’un vol régulier en provenance de Tunis, faisait l’objet d’une notice rouge d’Interpol et ce, sur demande des autorités judiciaires françaises.

Le prévenu avait, expliquent nos sources, été condamné par contumace, par une juridiction française, à une peine de prison pour la détention et le trafic de matières illicites, en 2009 et 2010. Une notice rouge avait donc été lancée à son encontre six ans plus tard, le 7 novembre 2016.

Ce Tunisien a été écroué, en attendant la décision de son extradition par la juridiction nationale compétente, à savoir la Cour de cassation. Et comme le veut la procédure dans ces cas de figure, les autorités françaises ont été notifiées.