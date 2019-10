© Copyright : DR

Kiosque360. La santé bucco-dentaire au Maroc ne serait pas en bonne santé. En effet, des statistiques rendues publiques dans ce sens par l’Association marocaine de prévention bucco-dentaire interpellent à plus d’un titre. Les détails.

La consommation annuelle de produits d’hygiène bucco-dentaire par habitant reste très en deça de la moyenne par rapport à la région MENA. Selon des statistiques rendues publiques par l’Association marocaine de prévention bucco-dentaire, un Marocain consomme 55 ml de dentifrice par an, contre 186 ml, et 0.4 unité de brosse à dent, alors que les spécialistes recommandent de changer de brosse tous les trois mois.

Ces statistiques, révélées à l’occasion du lancement de la deuxième édition du «Mois de la Santé Bucco-Dentaire» à travers la campagne nationale de sensibilisation «Préservez le Sourire du Maroc», ont montré que 92% des personnes, âgées entre 34 et 44 ans, 87% de celles âgées de quinze ans et 81% des enfants âgés de douze ans, sont touchés par des maladies et des affections bucco-dentaires.

De même, ces statistiques rapportées par le quotidien Al Ahdath dans son édition du week-end des 12 et 13 octobre, ont révélé que 27% des personnes, âgées entre 35 et 44 ans, n’ont jamais consulté de dentiste. Le principal problème, expliquent les spécialistes de l’Association marocaine de prévention bucco-dentaire, est lié à la question d’hygiène qui s’explique par la faible consommation annuelle par habitant de produits d’hygiène bucco-dentaire. C’est pourquoi, l’Association insiste sur l’hygiène, en sensibilisant les familles et les enfants.

Dans ce cadre, souligne la professeure Ihssane Benyahya, présidente de l’Association marocaine de prévention bucco-dentaire, qui a été élue dernièrement à la tête de la Fédération dentaire internationale (FDI) lors de son congrès à San Francisco aux États-Unis, la prévention reste la meilleure des solutions pour lutter contre les affections bucco-dentaires. Et de souligner la nécessité de sensibiliser les familles aux bonnes pratiques.

Ainsi, une alimentation saine et équilibrée, un brossage efficace au moins deux fois par jour, l’utilisation du fil dentaire et des visites régulières chez le médecin dentiste permettront d’améliorer la santé bucco-dentaire, précise l'Association Marocaine de Prévention Bucco-dentaire (AMPBD) qui vient de lancer en partenariat avec Colgate à travers leur campagne nationale de sensibilisation «Préservez le Sourire du Maroc». Cette caravane se déplacera dans cinq villes marocaines, à savoir Casablanca, Meknès, Kenitra, Fkih Ben Saleh et Safi avec pour objectif d’effectuer plus de 6.000 dépistages dentaires gratuits réalisés par des médecins dentistes bénévoles.