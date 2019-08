© Copyright : Le360 : Adil Gadrouz

La rentrée scolaire 2019-2020 dans les établissements publics au Maroc est fixée au 5 septembre. Les enseignants et autres cadres de l'éducation nationale devront quant à eux regagner leur poste deux jours plus tôt.

Les vacances sont bientôt finies. Plus qu'une quinzaine de jours de répit pour les élèves, lyécens, étudiants, parents d'élèves et professeurs. La rentrée scolaire dans les écoles publiques marocaines débute en effet le 5 septembre prochain, et les trois cycles de l'enseignement sont concernées.

Deux jours plutôt, à savoir le 3 septembre, les cadres et les fonctionnaires de l'administration pédagogique devront regagner leur poste.

Les cadres chargés de la gestion des services financiers, les cadres d'orientation et de planification pédagogique et social et les cadres administratifs communs, tous grades confondus sont tous concernés.