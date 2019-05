© Copyright : DR

Kiosque360. Un chauffeur de transport scolaire s’en est violemment pris à une collégienne qui mangeait à bord du véhicule à la fin des classes. La jeune collégienne, mineure, avait ses raisons que le chauffeur a feint d’ignorer. Explications.

L’affaire remonte à la journée du vendredi 17 mai, dans la commune de Mjaâra, dans la province de Ouazzane. Ce jour-là, une jeune collégienne, âgée d'à peine quatorze ans, a été violemment attaquée, tabassée, insultée et malmenée par le chauffeur du transport scolaire pour s'être mis quelque chose sous la dent à la fin des classes. Selon le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, qui rapporte l'incident dans son édition de ce jeudi 23 mai, le chauffeur a humilié la jeune fille qui avait ses raisons de ne pas jeûner puisque, comme l'ont confirmé ses proches, elle avait ses menstruations.

Ce qui est plus grave encore dans cette affaire, c'est que le chauffeur a orchestré des campagnes en lançant des rumeurs à l'encontre de la jeune collégienne, l’accusant de tous les maux et, surtout, d’athéisme. Citant un communiqué de la ligue marocaine des droits de l’Homme, qui a été saisie de cette affaire, les sources du quotidien ajoutent que les accusations du chauffeur ont eu des effets catastrophiques sur la jeune collégienne et son état psychique, puisqu'elles lui ont créé des problèmes au sein de son établissement scolaire et avec ses camarades de classe. Même des enseignants ont cru à la véracité de l’information, véhiculée de bouche à oreille, et ont changé de comportement vis-à-vis de la jeune «athée», étiquette que le chauffeur a réussi, grâce à ses contacts avec les parents, les élèves et l’administration, à coller à la jeune collégienne en ce mois sacré.

Cet état de fait a poussé la famille de la victime à déposer une plainte auprès des autorités compétentes de la région, font savoir les sources du quotidien, précisant que les différentes parties ont été auditionnées devant les éléments de la gendarmerie royale de la brigade Mjaâra, relevant de la province de Ouazzane. L’enquête est en cours. Par ailleurs, poursuit le quotidien, la ligue marocaine des droits de l’Homme a vigoureusement condamné ce comportement dans un communiqué rendu public par sa section locale à Ouazzane. Et d’appeler les autorités compétentes à intervenir pour appliquer la loi contre le chauffeur du bus et protéger la jeune fille et sa famille.