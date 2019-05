© Copyright : DR

Kiosque360. Faire un bisou à sa femme, se brosser les dents ou prendre une douche, des gestes anodins qui le deviennent moins au cours du mois de Ramadan. Faire ses gestes du quotidien pendant le mois sacré exige des fatwas… Ramadan déclare ouverte la saison des fatwas étonnantes.

Le mois sacré de Ramadan est certes synonyme de spiritualité et de pratiques religieuses, mais pas seulement. Le journal Al Ahdath Al Maghribia s’est arrêté, dans son édition du vendredi 24 mai, sur la prolifération des demandes de fatwas de la part des citoyens. Un phénomène qui prend une grande ampleur lors du mois sacré de Ramadan et touche divers sujets, même les plus évidents.



En effet, l’arrivée du mois de Ramadan déclare ouverte la saison des fatwas étonnantes et détonantes.

Le quotidien donne pour exemple celui d’une dame qui se demande s’il «est valable de faire les prières de Tarawih à la maison ?». Une question qui n’a pas à être posée, à en croire le journal, car la question est tranchée par la Sunna, dans la mesure où le prophète lui-même faisait ses prières de Tarawih chez lui. Nul besoin, donc, des Oulémas pour répondre à cette question.

Si la réponse à cette interrogation semble évidente, d’autres questions soulevées trouvent des réponses contradictoires auprès des différents Oulémas. D’ailleurs, au cours de ce mois sacré, les institutions religieuses se vantent d’avoir proclamé tel ou tel nombre de fatwas sans se rendre compte qu’elles ne font qu’amplifier la confusion des citoyens, qui ne savent plus à quel saint se vouer.



Dans le lot des questions qui reviennent chaque ramadan et pour lesquelles la réponse est unanime, celle relative à l’utilisation du dentifrice pendant le jeûne. «Se brosser les dents avec du dentifrice invalide-t-il le jeûne?». Le journal Al Ahdath Al Maghribia assure que certains courants estiment que cela est halal sauf si la personne avale, de façon préméditée, de l’eau ou du dentifrice. Dans ce cas de figure, le jeûne est rompu.



Le journal évoque aussi une fatwa proclamée par Hassan Kettani dans laquelle il appelle les gens à mettre des habits larges pour la prière car, «au moment de la prosternation, les habits serrés dévoilent des parties du corps».



Les questions relatives aux relations entre mari et femme durant le mois de Ramadan reviennent souvent. «Est-ce que le bisou entre les époux annule le jeûne?». Cette question a été posée sur les ondes d’une radio, rapporte le quotidien. Et la réponse donnée par le fqih est étonnante: «Oui, le bisou peut rompre le jeûne si les époux sont nouvellement mariés; dans le cas contraire, si le mariage date de plusieurs années, le bisou n’annule pas le jeûne».



Dans la liste des fatwas bizarres, celle d'un des Oulémas égyptiens qui a proclamé que le jet d’eau de la douche peut invalider le jeûne. Au Koweït, un expert religieux a proclamé que manger un chewing-gum sans arôme n’annule pas le jeûne. En Iran, un cheikh a encore déclaré qu’il était permis aux personnes ayant soif de boire de l’eau pendant le Ramadan, sans que cela n’invalide le jeûne. Idem pour un imam égyptien qui a proclamé que la cigarette ne rompait pas le jeûne.



Les fatwas les plus inattendues sont celles émises par deux cheikhs en Egypte et en Algérie. Le premier a déclaré que le Ramadan n’était pas obligatoire pour les pauvres. Le second a tout bonnement estimé que le Ramadan n’était pas obligatoire tout court, car certains compagnons du prophète ne jeûnaient pas.