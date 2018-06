© Copyright : DR

En exécution des hautes instructions royales, la Garde royale organise au cours du mois sacré de ramadan et, à l'instar des années précédentes, la distribution du repas du «Ftour» au profit des familles nécessiteuses dans plusieurs villes du Royaume.

L'opération, dotée de tous les moyens et supervisée par les éléments de la Garde royale, doit permettre la distribution de 225.000 rations au niveau de 13 sites, dont 4 aux villes de Tanger, Tétouan, Marrakech et N'khilat et 9 autres au niveau de Rabat-Salé, indique un communiqué de la Garde royale.

Au niveau de Rabat, les points de distribution sont installés à Dar Es-Salam, à Souissi, à Touargas et aux hôpitaux, notamment l'hôpital Moulay Abdellah d'oncologie, l'hôpital Avicenne et l'hôpital des enfants, au profit des malades et des familles qui viennent leur rendre visite, ajoute le communiqué.

Au niveau de Salé, les distributions se font à Maâmoura, à Kariat Oulad Moussa et à Hay Salam.