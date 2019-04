© Copyright : DR

Kiosque360. A l'approche du mois de Ramadan, les équipes de l'Intérieur ont déjà les yeux rivés sur les marchés pour en surveiller l'approvisionnement, mais aussi pour y renforcer les contrôles afin d'éviter certaines pratiques de triche, courantes durant cette période.

A près de deux semaines du mois sacré de Ramadan, les équipes du ministère de l’Intérieur sont sur le qui-vive pour contrôler les marchés, en cette période de grande consommation. C’est dans ce cadre que s’est tenue cette semaine, au siège du ministère, une importante réunion, présidée par le ministre délégué Noureddine Boutayeb, dont l’objectif était à la fois de faire le point sur l’approvisionnement des marchés et le niveau des prix, mais aussi de coordonner les opérations de contrôle programmées pour ce mois sacré.



Dans leurs éditions de vendredi 19 avril, les quotidiens Al Massae et Al Akhbar révèlent les détails de ce qui a été discuté lors de cette réunion de l’Intérieur. Et la première conclusion qui s’en est dégagée est que les marchés sont actuellement suffisamment approvisionnés pour répondre à l’ensemble des besoins des consommateurs durant le mois de Ramadan. C’est le cas particulièrement des produits qui connaissent un grand engouement durant cette période. Idem pour la situation des prix des produits de première nécessité, que le département considère normale et stable.



Selon les deux journaux, cela n’a pas empêché le ministre délégué d’appeler ses services à faire preuve de vigilance et de rigueur dans les traitements des différentes plaintes qui devraient tomber durant ce mois. D’ailleurs, il a été annoncé la mise en place, une nouvelle fois, d’un numéro spécial (5757) pour recueillir les plaintes des consommateurs concernant les prix des produits, ainsi que leur qualité. Il s’agit aussi, pour le ministère, d’être informé des éventuels cas de triche chez certains commerces susceptibles de céder à la tentation, durant ce mois sacré. Ainsi, les services de contrôle pourront traiter rapidement ces plaintes et agir en conséquence.



Par ailleurs, le ministre délégué a aussi insisté, devant ses équipes, sur la nécessité d’organiser régulièrement des réunions de coordination au niveau national mais également régional, afin de faire le point sur les différents éléments liés à la consommation durant le mois sacré.