Bonne nouvelle pour les élèves et leurs parents. Pour faire face à l'obscurité en cette période de l’année où la nuit est longue, la mairie de Rabat a décidé de maintenir l'éclairage public jusqu'à 07H20 au lieu de 06H45, à compter de ce vendredi 12 janvier.

«En raison de la levée tardive du soleil, intervenant quotidiennement vers 07H30, la municipalité de Rabat a décidé de prolonger l'éclairage des rues et des artères jusqu'à 07H20 au lieu de l'extinction des lumières à 06H45, à partir de ce vendredi 12 janvier», a déclaré à le360 un élu local. Et d’ajouter: «Ceci va permettre aux élèves, aux ouvriers et aux fonctionnaires de rejoindre leurs lieux d'étude et de travail dans de bonnes conditions».

Pour assurer le prolongement de l'éclairage, il a fallu doter le système de nouvelles horloges programmées à cet effet, a-t-on précisé de même source.