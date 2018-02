© Copyright : DR

L’aménagement de couloirs spéciaux dédiés aux bus de Rabat et de Témara sera financé à hauteur de 8 millions de dirhams par le ministère de l’Intérieur. C’est ce que rapporte le quotidien arabophone Al Massae dans son édition du week-end des 23 et 24 février.

Ces parcours sont conçus pour garantir une meilleure fluidité de la circulation des bus entre Salé, Rabat et Témara sur un circuit de 22,2 km.

Le couloir couvre un tronçon de 4 km à Salé et plus spécialement au niveau du pont El Fida, et de 16 km à Rabat, pour englober l’avenue Hassan II, les boulevards Abderrahim Bouabid, Al Kifah, Ibn Rochd et l’avenue Annasr, rappelle Al Massae.

Une convention entre le ministère de l’Intérieur et les communes qui ont en charge le périmètre concerné engage le département de Laftit. Une caisse de suivi des réformes des transports publics, dotée d’un budget préliminaire de 8 millions de dirhams, sera transférée à la société Rabat Aménagement. Cette action est censée encourager la réussite du nouveau projet de gestion déléguée.

Le ministère de l’Intérieur avait fait une série de propositions alléchantes visant à attirer de gros investisseurs dans le secteur après avoir décidé de mettre 100 bus urbains à la disposition de la société gestionnaire.

Nourredine Boutayeb, le ministre délégué à l’Intérieur, avait déjà fait part de l’intention de son département de réformer le secteur des transports publics.