Les éléments de la préfecture de police de Rabat ont arrêté, vendredi soir, le chauffeur de taxi impliqué, quelques heures plus tôt, dans le meurtre prémédité d'un de ses collègues, à l'aide d'une arme blanche.

Le suspect a été appréhendé aux environs de la région d'Akrach, alors qu'il tentait de se cacher dans un atelier après que son véhicule a été retrouvé dans un ravin près du pont de Bouregreg, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet général afin d'élucider les tenants et aboutissants de cette affaire ainsi que les circonstances et les motivations de cet acte criminel, conclut le communiqué.