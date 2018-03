© Copyright : DR

Kiosque360. La police de Rabat a saisi un véritable arsenal de guerre dans le quartier huppé de l’Agdal. Le point.

Les services de sécurité, toutes unités confondues, sont engagées dans une course contre la montre pour élucider le mystère des armes retrouvées dans un appartement du quartier de l’Agdal à Rabat. Selon Assabah, dans sa livraison du week-end des 3 et 4 mars, ces armes avaient été retrouvées par un plâtrier qui procédait à des travaux de réfection sur ordre du nouveau locataire, qui voulait faire du local un cabinet de médecin.

Mais, selon Assabah, quelle ne fut sa surprise quand il découvrit, dans le faux plafond, un lot d’armes composé d’un mitrailleur, de deux silencieux, d’un fusil de chasse et de 330 cartouches. Selon la publication, cette découverte a provoqué un séisme dans les services de sécurité de la capitale et surtout à la police scientifique et technique qui devra procéder à des tests balistiques.

L’appartement dans lequel a été faite cette découverte a été récupéré il y a deux semaines par son propriétaire à l’issue d’une procédure judiciaire, le locataire n’ayant pas payé de loyer depuis cinq ans, explique pour sa part le journal Al Akhbar. Le local a été loué par la suite à un médecin alors que des doutes subsistent sur le premier locataire. Ce dernier, de nationalité libanaise, n’aurait jamais occupé les lieux et la police marocaine serait sur ses traces pour élucider ses éventuels liens avec les armes et avec d’éventuels réseaux criminels.

Al Massae révèle que les armes saisies seraient de fabrication russe, italienne et américaine pour les armes de poing.

Des investigations sont en cours, affirme le journal, pour élucider cette affaire et tous les services de sécurité concernés ont été mis à contribution.