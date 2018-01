Rabat-Casablanca: l'ONEE dément toute détérioration de l'eau du robinet

L’Office national de l’électricité et de l’eau dément la rumeur selon laquelle l'eau du robinet des villes de Rabat et Casablanca n'est plus potable.

L’Office national de l’électricité et de l’eau (ONEE) dément toute détérioration de la qualité de l’eau du barrage de Sidi Mohamed Ben Abdellah, la source d’eau potable de plusieurs grandes villes comme Rabat et Casablanca. La rumeur circulait depuis plusieurs jours sur une éventuelle pollution de cette eau, certains étant même allés jusqu’à diffuser de faux communiqués appelant les gens à ne plus consommer l’eau potable pendant quelques jours. Dans un communiqué diffusé mardi 23 janvier, l’ONEE affirme que l’eau de ce barrage est conforme aux normes sanitaires et de qualité exigées à la fois au niveau national et international. La même source ajoute qu’avant d’alimenter la région de la côte Atlantique qui s'étend de Salé à Casablanca, cette eau est soumise à un programme permanent de contrôle de sa qualité depuis la source jusqu’au traitement qu’elle subit à la station Bouregreg à Rabat, en passant par les différents points d'approvisionnement dans les villes concernées. Le contrôle est effectué sous la supervision du laboratoire central de l'Office, qui dispose d'un certificat d'accréditation international, et comprend des analyses biologiques, physiques, physiques et chimiques. Les résultats de ces analyses montrent que l'eau produite à partir du barrage Sidi Mohammed Ben Abdallah par le bureau est potable et qu'aucune détérioration ou changement de qualité n’est à signaler.

Par Younès Tantaoui