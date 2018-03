Rabat: campagne d'assainissement visant le transport en commun par autobus

La Gendarmerie royale de Rabat a mené, entre le 23 février et le 9 mars 2018, une campagne d'assainissement de grande envergure au niveau des points d'arrêt et sur les itinéraires empruntés par les bus desservant Salé, Ain Aouda, Témara et Skhirate.