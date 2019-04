© Copyright : DR

La femme arrêtée pour avoir arnaqué des candidats à l'immigration illégale a dérobé 25 millions de centimes à d'autres victimes, indique la DGSN.

Les enquêtes et investigations menées par le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger ont révélé que la femme arrêtée pour avoir arnaqué des candidats à l'immigration illégale, a dérobé une somme d'argent de 25 millions de centimes à d'autres victimes, en leur promettant des visas et des contrats de travail dans des pays européens, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) avaient permis à la police judiciaire de Tanger d'arrêter, lundi soir, la mise en cause en flagrant délit de réception d’une somme d’argent de 40.000 dirhams, indique un communiqué de la DGSN.

La principale accusée avait usurpé la fonction de secrétaire particulière d’un consul général auprès d’un pays européen, prétendant assurer une médiation pour accorder aux victimes des visas et des contrats de travail à l’étranger.

La mise en cause et son complice ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet, en vue d'élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et de vérifier les actes criminels imputés aux suspects.