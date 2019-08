© Copyright : DR

Kiosque360. La prostitution ne se conjugue plus qu’au féminin. Aujourd’hui, des femmes recourent à des gigolos pour monnayer des services sexuels. Plongée dans ce monde où la morale est bafouée.

Le concept de prostitution est en train d’élargir sa signification pour englober la gent masculine. En effet, se prostituer ne se réduit plus à une pratique de femme qui vend sa chair pour satisfaire l’homme. Aujourd’hui, les rapports sont inversés et des hommes vendent leur virilité à des femmes.



Selon le quotidien Assabah, qui publie un spécial sur ce phénomène dans son édition du week-end des 24 et 25 août, des gigolos exposent leurs «services» de virilité à des femmes âgées, esseulées ou non comblées dans leur nid conjugal.



Pour ce faire, les points de rencontre se multiplient et diffèrent selon la nature des clientes et les propositions. Certains gigolos proposent leurs services dans certains espaces réputés pour ces rencontres, d’autres font le trottoir et d’autres encore recourent aux réseaux sociaux pour trouver leur cible.



Les sources du quotidien précisent que certains gigolos recherchent des femmes étrangères âgées ou même de pays du Golfe qui paraissent généreuses. Certains gigolos naviguent sur les deux axes, celui de vendre le service sexuel à des femmes qui le cherchent et celui de se transformer en travestis pour répondre aux besoins sexuels des hommes qui les désirent. «Double face», résume le quotidien.



De même, certains gigolos mettent à profit leurs services sexuels pour arnaquer leurs clientes et faire tourner leur vie en cauchemar en leur faisant du chantage et en les agressant. Le phénomène, qui a investi la rue, est en passe de sa banaliser. A Rabat, fait remarquer le quotidien, des escarmouches entre «vendeurs» de services sexuels sur le boulevard Ennasr provoquent des scènes qui interpellent. A plusieurs reprises, des spectacles désolants sont se terminent dans les locaux des commissariats de permanence.

Le phénomène, explique Jawad Mabrouki, psychologue, dans un entretien accordé au quotidien, est provoqué par l’ignorance mariée à la pauvreté, l’avidité du gain rapide et le désir de prendre rapidement l’ascenseur social, en investissant dans les services sexuels, et dans plusieurs cas par des troubles psychologiques causés par des viols vécus dans l’enfance ou le manque d’affectivité des parents. Quoi qu’il en soit, le phénomène devient de plus en plus visible dans la société.