Kiosque360. L’ONSSA a multiplié les inspections des hôtels classés à travers tout le royaume après avoir découvert des produits alimentaires avariés dans des hôtels à Al Hoceima. L’office avait saisi du poulet congelé périmé, des tomates pourries et du poisson impropre à la consommation.

Quelques jours après la saisie de produits alimentaires impropres à la consommation dans des hôtels classés à Al Hoceima, l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) a mené une campagne de contrôle tous azimuts. En coordination avec les autorités sanitaires, l’ONSSA a effectué des inspections à travers toutes les régions du royaume pour contrôler les «produits alimentaires servis dans les hôtels classés et s’assurer de leur conformité aux normes de sécurité sanitaire en vigueur».

Une source de l’ONSSA a souligné que «les opérations de contrôle en cours sont routinières. Nous avons toutefois redoublé nos efforts en coordination avec les divers services sanitaires pour contrôler des hôtels classés». Et le même intervenant d’ajouter que «certains propriétaires d’hôtels se sont attaqués à l’ONSSA sous prétexte qu’ils ont été victimes de règlements de comptes. Or les opérations de saisie et de destruction ont été effectuées d’une manière légale et dans des conditions claires».

Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du samedi 24 août, que l’ONSSA a effectué au cours des derniers jours des centaines d’opération de contrôle des «produits alimentaires servis aux clients en pleine période touristique au Maroc». Il faut rappeler qu’il y a une semaine, une commission mixte a procédé à la saisie de produits alimentaires avariés dans des hôtels «réputés». Lesquels produits étaient destinés à la consommation sans qu’ils ne soient conformes aux normes réglementaires en vigueur. La commission a découvert dans ces hôtels du poulet congelé périmé, du poisson et de la viande cachère impropres à la consommation, des tomates pourries et des ossements empuantis. Tous ces produits infectés ont été détruits car les propriétaires de ces hôtels n’ont pas respecté les normes de sécurité sanitaire, ni celles du stockage tout en entreposant la viande et le poisson d’une manière aléatoire dans le même frigo.